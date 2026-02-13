Saraybosna'da Tramvay Kazası: Öğrenciler Anma Düzenledi - Son Dakika
Saraybosna'da Tramvay Kazası: Öğrenciler Anma Düzenledi

Saraybosna'da Tramvay Kazası: Öğrenciler Anma Düzenledi
13.02.2026 16:57
Bosna Hersek'te öğrenciler, tramvay kazasında hayatını kaybeden arkadaşları için anma yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da öğrenciler, tramvayın raydan çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisini andı.

Öğrenciler ve onlara destek veren vatandaşlar, tramvay kazasının yaşandığı Ulusal Müze Durağı önünde toplandı.

Raydan çıkan tramvayın çarpmasıyla hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Erdoan Morankic için kazanın yaşandığı yere çiçekler bırakıldı.

Yetkililere tepki gösteren öğrenciler, eski tramvayların toplu taşımada kullanılmamasını talep etti.

Öğrenciler, kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen 17 yaşındaki Ella Jovanovic'e destek mesajları gönderdi.

Öte yandan Saraybosna Kantonu Hükümeti, yarın kanton genelinde yas günü ilan etti.

Dün Saraybosna'da Ilıca ile Başçarşı arasında sefer yapan tramvay, Ulusal Müze Durağı'na yaklaşırken henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkmış ve durakta bekleyenlere çarpmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
