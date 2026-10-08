Sari, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e 169 milyon lira verdiğini duruşmada kabul etti

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 95. duruşmasında, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşmada, tutuksuz sanık Derya Dağdeviren savunma yaptı.

Sanık Dağdeviren, hakkındaki suç isnatlarını kabul etmediğini söyledi.

Esenyurt Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Orhan Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunmak istediğini söyleyen Dağdeviren, "Esenyurt Belediyesi'nden Orhan Yıldırım 1 milyar liraya yakın işler alarak hayatına devam ediyordu gözaltına alınmadan önce. T.B. de kendisinin gizli ortağıdır." iddiasında bulundu.

Tutuksuz sanık Ahmet Sari de aylık gelirinin 3-4 milyon lira olduğunu belirtti.

Sari, savunmasına şöyle devam etti:

"2018 yılında Havaist şirketini kurmuş, yatırımlarını yapmış, faaliyete geçmiştik. Yeni yönetim ile ilk temasım da ilk kavgam da bu iş sebebiyle oldu. Seçimlerden sonra Ertan Yıldız, Havaist işi ile ilgili görüşmek istedi. Ertan Yıldız ile ilk kez bu şekilde tanıştım ve görüşmede işten çekilmeye zorlandım. Havaist işinden çekilmeyi kabul etmeyince, 2019 yılı kasım ayında geçmişe dönük faturalar iletilmeye başlandı. İtiraz ettik, karşılıklı ihtarnameler çekildi. Havaist tarifesine diğer tarifelerden farklı olarak zam yapılmadı. İş bırakmam için bu yöntemlerle baskı yapılmaya başlandı."

2019 yılının aralık ayında İBB'nin araç ve iş makinesi kiralama ihalesi açtığını, bu ihaleye girdiklerini ve kazandıklarını aktaran Sari, "Sözleşme bedelinin günümüze güncellenmiş hali yaklaşık 750 milyon lira idi. Kazandığımız bu ihale İBB tarafından rekabet şartları oluşmadığı gerekçesiyle hukuksuz bir şekilde iptal edildi." beyanında bulundu.

Sari 2022 yılına kadar dönem dönem küçük ödemeler yapıldığını, ancak alacakları büyük oranda ödenmediği için icra yoluna başvurduğunu anlattı.

"Parayı ya hiç alamazsın, alsan da işine yaramaz.' şeklinde beyanlarda bulundu"

2022'nin sonlarına doğru Ertan Yıldız'ın kendisiyle görüşmek istediğini ilettiğini, bunun üzerine görüşmeye gittiğini belirten Sari, "Ben görüşmeye gittiğimde Fatih Keleş de oradaydı. Bu görüşmede Ertan Yıldız özetle, 'İhalelere girip kazanıyorsun ama görüyorsun ödemelerini alamıyorsun. Ödemelerini almak için ya para ödersin ya da böyle icra dosyasından icra dosyasına uğraşırsın. Parayı ya hiç alamazsın, alsan da işine yaramaz.' şeklinde beyanlarda bulundu." dedi.

Sanık Sari, savunmasına şöyle devam etti:

"Savcılıkta belirttiğim görüşmenin 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştiğini ileri sürmüş. Ancak ben bu görüşmenin daha geç bir tarihte, Kasım sonlarına doğru olduğunu hatırlıyorum. Çünkü soruşturma aşamasındaki ifademde de anlatmış olduğum üzere, ben ilk kez kasım sonunda hak ediş alabilmek için haraç ödemek zorunda kaldım. Görüşme tarihinden kısa bir süre sonra ilk kez haraç ödemek zorunda kaldım. Nihayetinde soruşturma aşamasındaki ifademde belirttiğim tarihlerde, belirttiğim miktarlarda parayı, alacakları tahsil edebilmek gayesiyle nakit olarak teslim etmek zorunda kaldım. Belirtmek isterim ki her hak ediş alacağımda Ertan Yıldız ya da Fatih Keleş ile muhatap oldum. 2022 sonundan sonra da her zaman hak ediş ödemelerini önce olağan şekilde talep ettim. Bu konuyla ilgili tek muhatabım Ertan Yıldız ve Fatih Keleş oldu. O dönemde ödeme sürecini tıkayıp kendilerine mecbur ettikten sonra sürecin açılmasını sağlamışlardır."

Yaptığı ödemelerin ihale kazanmakla ilgisinin bulunmadığını söyleyen Sari, alacaklarını tahsil edebilmek için para vermek zorunda kaldığını savundu.

Sari, kendisinden seçimlerin yaklaşması gerekçesiyle para istenmediğini ve bu gerekçeyle kimseye ödeme yapmadığını belirterek, ihalelere ilişkin kimseden gizli bilgi almadığını, bu konuda herhangi biriyle görüşme gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Ali Sukas ile şirketin devam eden işleri ve alacaklarının tahsili sürecinde tanıştığını anlatan Sari, Sukas'ın eşinin seçim çalışmalarında kullanılmak üzere araç talep ettiğini belirtti.

Sari, yanlış anlaşılma endişesiyle başlangıçta bu talebe sıcak bakmadığını, başka yerlerden araç temin edilmesini önerdiğini kaydederek, daha sonra az sayıda binek aracı bir aydan kısa süreliğine verdiğini ifade etti.

"Keleş'e verdiğim paraları Bakırköy'deki binayla, Florya'daki yerlerine teslim ederdim"

Duruşmada, Sari'nin savunmasını tamamlamasının ardından, soru cevap bölümüne geçildi.

Cumhuriyet savcısının, "Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e toplam 169 milyon verdiğiniz doğru mu?" sorusuna Sari, "Doğru." yanıtını verdi.

Sanık Sari, haraç konusunda nasıl bir zorlamaya maruz kalındığının sorulması üzerine, "Benim bir geçmişim var, Havaist diye. İşimi elimden aldılar. Ertan Yıldız'ı çok iyi tanıdığım için, nasıl acımasız bir adam olduğunu bildiğim için, resmen Ertan Yıldız benden haraç aldı. Yani zorlamayla aldılar." dedi.

Savcının, paraların teslim sürecini ve Fatih Keleş ile Ertan Yıldız'a nasıl teslim edildiğini sorması üzerine Sari, "Ertan Yıldız'la telefonla görüşürdük, söylerdi. Ziya Gökmen'in şoförünü veya kendi şoförünü gönderirdi. Garajdan verirdi. Fatih Keleş'e verdiğim paraları Bakırköy'deki binayla, Florya'daki yerlerine teslim ederdim." ifadelerini kullandı.

Sari, savcının paraları kendisinin mi teslim ettiğini, yoksa aracı mı kullandığını sorması üzerine, aracı kullanmadığını kendisinin teslim ettiğini söyledi.

"Beşinci katta ilk Ertan Yıldız otururdu. Orada gölge başkandı"

Sari, paranın hangi maksatla alındığının sorulması üzerine de, "Ertan'ın ağzından duyduğum onların bir sistemi vardı. Bu sistemi yaşatmak için para toplamaları gerektiğini söylüyorlardı." diye konuştu.

Savcının, Fatih Keleş'in Bakırköy Belediye binasında bir odası olup olmadığını sorduğu Sari, "Beşinci katta ilk Ertan Yıldız otururdu. Orada gölge başkandı. Bütün şeyler, tırnak içerisinde bu benim tahminim yani. Ekrem Bey'den daha havalı. Yani Ekrem Bey'in sözünden daha şey gibi, daha havalı, daha etkili, daha yetkili biriydi." yanıtını verdi.

Sari, savcının, Fatih Keleş'in görev tanımı konusunda bilgisinin olup olmadığını sorması üzerine de "Bunları başkan danışmanları olarak biz biliyorduk. Ertan Yıldız'ı da. Ertan iştiraklerden sorumluydu. Bütün birimler ona bağlıydı. Yani iştirakler ona bağlıydı. O yönetirdi bütün hepsini." beyanında bulundu.

Duruşma, diğer tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.