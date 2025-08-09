Sarıcaeli\'nde Yangın Delilleri Dronla İncelendi

SARICAELİ'DE ZARAR GÖREN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla havadan görüntülendi. Öte yandan, yangında Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi de zarar gördü.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,