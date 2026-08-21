Sarıkamış Ormanlarında Yaban Hayvanı Araştırması - Son Dakika
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Sarıkamış Ormanlarında Yaban Hayvanı Araştırması

Sarıkamış Ormanlarında Yaban Hayvanı Araştırması
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20 yılda 600 binden fazla fotoğrafla Sarıkamış'taki yaban hayvanlarının hareketliliği inceleniyor.

CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda yaşayan yaban hayvanlarının hareketliliği, 20 yıllık çalışmada 600 bini aşkın fotoğrafla kayıt altına alındı.

Kuzey Doğa Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Utah Üniversitesi işbirliğinde sürdürülen "Büyük Etoburların Araştırılması Projesi" kapsamında, bu yıl Allahuekber Dağları Milli Parkı, Hamamlı, Komdere, Suludere, Cıbıltepe, Acısu, Handere ve Keklik Vadisi bölgesindeki 50 farklı noktaya dijital fotokapanlar yerleştirildi.

50 aktif noktada ısı ve harekete duyarlı olan, video çekme özelliği de bulunan fotokapanlarla sarıçam ormanlarında yaşayan kurt, vaşak, domuz, tavşan ve bozayıların hareketliliği kayıt altına alınıyor.

Çalışmayla, bölgede sürekli gözlenen yaban hayvanlarının hem popülasyonları takip ediliyor hem de yaşam alanları ekiplerce araştırılıyor.

20 yılda 600 binin üzerinde fotoğraf çekildi

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış ormanlarında 2006 yılından beri fotokapanlarla çalıştıklarını söyledi.

İlk çalıştıkları makinelerin filmli ve analog olduğunu belirten Çoban, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte önce dijital makinelere, sonra dijital videokapanlarla ve şu anda ikisi birlikte olan fotokapanlara sahip olduk. Aslında fotokapanlar bilim insanlarının doğadaki gözü, biz doğada yokken doğada neler olduğunu bize anlatmak için en önemli kullandığımız araçlardan bir tanesidir." dedi.

"Şu ana kadar 13 memeli türünü tespit ettik"

Sarıkamış ormanlarında bu yıl 50 farklı noktada Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Hayvanların alandaki davranışlarını kameralarla anlamaya çalışıyoruz. Taktığımız kamera bir foto ve videokapan ikisini aynı anda çekebiliyor, bunlar doğadaki gözümüz. Şu ana kadar Sarıkamış ormanlarında 600 binden fazla fotoğraf çektik ve bunların analizleri devam ediyor. Şu ana kadar 13 memeli türünü tespit ettik. Daha önce görmediğimiz bazı kuş türlerini fotokapanda görme şansımız oldu."

Çoban, yeni bir fotokapan daha kurduklarını dile getirerek, "Sarıkamış bölgesindeki en büyük karasal yırtıcı bozayı için kapanın ayarlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış Ormanlarında Yaban Hayvanı Araştırması - Son Dakika

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