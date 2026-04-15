Sarıkamış'ta Bozayı Yiyecek Ararken Görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan bozayı yiyecek ararken görüntülendi.
Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı, sarıçam ormanlarıyla yılın büyük bölümü karla kaplı olan Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan ayılar, zaman zaman gündüz vakti orman yakınlarında yiyecek aramaya çıkıyor.
İlçeye bağlı Yağbasan köyü mevkisindeki ormanlık alandan çıkan bir bozayı, tren yolu kenarında koştu, çayırlık alanı dolaştı, daha sonra orman içine girerek yiyecek aradı.
Ağaçlara tırmanan bozayı bir süre sonra gözden kayboldu.
