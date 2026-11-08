Sarıkamış\'ta kar kalınlığı Sırataşlar köy yolunda 15 santimetreyi aştı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan ve karla kaplanan Sarıkamış dronla görüntülendi.

İlçede iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Sırataşlar köy yolunda kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Karla kaplanan ilçe merkezi ve Sarıçam ormanları dronla görüntülendi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Şefliği ekipleri de bölgede kar küreme çalışması yaptı.

Hayvan besicileri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralardan, yayladan ahırlarına getirmek üzere yola çıktı.

Hayvan besicisi Emirhan Erdoğdu, AA muhabirine, yüksek kesimlerde karın etkili olduğunu belirterek, "Hayvanları kar yağdığı için yayladan getiriyoruz. Yoğun kar altında kaldığından Sarıkamış'taki ahırda besi yapacağız." dedi.