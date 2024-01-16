Sarıoğlan İlçesinde Cumhuriyet İlkokulu 1. Sınıf Öğrencileri İçin Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi

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Sarıoğlan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.
Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nin ev sahipliğindeki etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya geldi.
Öğrencilerin çuval ve tekerleme yarışlarında eğlendiği, şiir okuduğu etkinlik, pasta kesilmesiyle son buldu.
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