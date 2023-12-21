 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıyer açıklarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer açıklarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisi kurtarıldı

Rusya'dan Slovenya'ya seyir halindeyken Sarıyer açıklarında makine arızası yaşayan ULUSOY 9 isimli kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve Kurtarma-2 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahasına demirletildi.

Sarıyer açıklarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisi kurtarıldı
21.12.2023 - 10:55,
Abone Ol

Rusya'dan Slovenya'ya seyir halindeyken Sarıyer açıklarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ULUSOY 9" isimli 130 metre boyundaki kuru yük gemisinin, Rusya'dan Slovenya'ya seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-2 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahasına demirletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Slovenya, Sarıyer, Rusya, Denizcilik, Kurtarma, Ulaşım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer açıklarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisi kurtarıldı - Son Dakika


10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22
9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Son Dakika
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:01:55. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer açıklarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement