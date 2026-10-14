Sarıyer Ayazağa'da sağanak İETT otobüsünü sürükledi, vatandaşlar üstüne çıktı - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da sağanak İETT otobüsünü sürükledi, vatandaşlar üstüne çıktı

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Sarıyer Ayazağa\'da sağanak İETT otobüsünü sürükledi, vatandaşlar üstüne çıktı
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İstanbul'da sabah başlayan sağanak, Sarıyer Ayazağa'da cadde ve sokaklarda su birikmesine neden oldu. Biriken sularla İETT otobüsü ve bazı araçlar mahsur kalıp sürüklendi; vatandaşlar araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SARIYER Ayazağa'da yağışın nedeniyle İETT otobüsü ve araçlar mahsur kalarak sürüklendi. Otobüste mahsur kalan kişiler, araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak, Sarıyer Ayazağa'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle bir İETT otobüsü ile bazı araçlar mahsur kaldı. Suların etkisiyle otobüs ve araçlar sürüklenirken, araçlarda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Su birikintilerinin yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşlar, İETT otobüsünün ve araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Vatandaşların zor anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, araçların suyun etkisiyle sürüklendiği ve vatandaşların araçların üzerinde beklediği görüldü.

Kaynak: DHA
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