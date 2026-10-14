Sarıyer Ayazağa'da sağanak sonrası sel sularına kapılan bir kişi suda çırpındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer Ayazağa'da sağanak sonrası sel sularına kapılan bir kişi suda çırpındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de etkili sağanak sonrası dere taşmasıyla cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlar sular altında kalırken bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Ayazağa Meydanı'nda araç üstüne çıkan grup kurtarılmayı beklerken sel sularına kapılan bir kişi suda çırpındı.

Sarıyer'de etkili olan sağanak sonrası sel sularında mahsur kalan vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla güvenli bölgelere ulaşırken, bazıları yardım bekledi.

Şiddetli sağanak kent genelinde etkisini hissettirirken, Sarıyer'de birçok cadde ve sokak suyla doldu.

İlçede dere taşması sonucu araçlar sular altında kaldı, bazı vatandaşlar da oluşan sel sularında mahsur kaldı.

Vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla güvenli bölgelere ulaştı.

Ayazağa Meydanı'nda mahsur kalan bir grup vatandaş ise araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Kurtarılmayı beklerken sel sularına kapılan bir kişinin de suda çırpındığı görüldü.

Meydanda sel sularının içinde kalan iki kişi vatandaşın desteğiyle bir binanın ikinci katına tırmanarak sudan çıktı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerDoğal AfetlerAcil DurumAyazağaSarıyerGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
23:51
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
23:48
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
23:44
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
23:43
Kartal’da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
22:30
İstanbul’daki sel felaketinin en acı görüntüsü Su birikintisine basan çocuk canından oldu
İstanbul'daki sel felaketinin en acı görüntüsü! Su birikintisine basan çocuk canından oldu
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 00:15:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Sarıyer Ayazağa'da sağanak sonrası sel sularına kapılan bir kişi suda çırpındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei