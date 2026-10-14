Sarıyer Ayazağa'da sağanak su baskınına yol açtı, park halindeki araçlar sürüklendi

SARIYER Ayazağa'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken sular, park halindeki araçları sürükledi. Bazı araçlar su altında kalırken, yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da etkisini artıran sağanak, Sarıyer Ayazağa'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su seviyesi yükseldi. Biriken sular nedeniyle park halindeki çok sayıda araç su altında kaldı. Bazı araçlar ise suyun etkisiyle sürüklendi.

ARAÇLAR SULARA KAPILDI

Ayazağa Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, suyla kaplanan yolda araçların sürüklendiği görüldü. Suların önüne kattığı araçlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.