Sarıyer'de 150 Milyon Lira Değerindeki Döviz ve Altın Çalma Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

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Sarıyer'de, bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz ve altın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Kireçburnu'ndaki yalıda 10 Haziran'da meydana gelen hırsızlığın toplam 10 şüphelisinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 7'si tutuklama, 1'i de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte verdikleri ifadelerin ardından şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kireçburnu Mahallesi'ndeki bir yalıda bulunan kasalardan 150 milyon lira değerinde döviz çalındığına yönelik çalışanların ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ilk önce kimliklerini belirdiği 10 zanlıyı Tekirdağ ve İstanbul'da yakalamıştı.

Yalıdaki kasalardan 150 milyon lira değerinde döviz ile altın çalan şüphelilerin yaptıkları plan, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda deşifre edilmişti.

Burada güvenlik görevlisi olarak çalışan şüpheli Ahmet Y'nin alarmları kapatıp kar maskeli 4 şüpheliyi yalıya aldığı, böylece zanlıların 5 kasadaki 4 milyon 500 bin dolar civarındaki döviz ile altınları torbalara koyup kaçtıkları belirlenmişti.

Şüphelilerin kaçtığı aracın 2 Mayıs'ta Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptığını, olay günü ise 4 ayrı sahte plakanın araca takıldığı tespit edilmişti.

Saha çalışmaları yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı inceleyen ekipler, şüphelilerden M.Ş. ile A.A'yı Pendik'teki kaportacı dükkanında yakalamıştı. Aramalarda 692 bin 200 dolar, 900 gram altın, 20 bin lira, soğuk cüzdan, 2 sahte plaka ile kasaları açmakta kullanıldığı değerlendirilen manyetik matkap ele geçirilmişti.

Çalışmaların devamında şüphelilerden B.Ç. ve Y.B. ile onlara yardım ettiği değerlendirilen 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından kullanılan başka bir aracı ülkeye girişinden sonra zanlılara ulaştırdığı belirlenen 4 şüpheli de Edirne'de operasyon sonucu yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, güvenlik görevlisi Ahmet Y. ile Serdar C'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.???????