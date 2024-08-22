Sarıyer'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Sarıyer'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Sarıyer'de bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi.

22.08.2024 03:19
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Sarıyer'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralı bulunmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında İstinye Mahallesi Havuzlu Bostan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çevre sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine önce binada yaşayanlar uyarıldı ardından itfaiyeye haber verildi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sırasında çatıda hasar meydana geldi.

Sarıyer\'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

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