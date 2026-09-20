Sarıyer'de çatıdaki yangında kopan parçalar minibüsü hasara uğrattı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Sarıyer'de çatıdaki yangında kopan parçalar minibüsü hasara uğrattı, yaralanan olmadı

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Sarıyer\'de çatıdaki yangında kopan parçalar minibüsü hasara uğrattı, yaralanan olmadı
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Sarıyer Maden Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında çatıda çıkan yangında kopan parçalar, park halindeki kapalı kasa minibüste hasara yol açtı. İtfaiye yangını söndürdü, olayda ölen veya yaralanan olmadı; polis yangının çıkış nedeni için soruşturma başlattı.

SARIYER'de binanın çatısında çıkan yangında kopan parçalar park halindeki aracın üzerine düştü. Minibüste hasar oluşurken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Maden Mahallesi'ndeki binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çatıdan kopan parçalar, park halinde bulunan kapalı kasa minibüsün üzerine düştü. Aracın ön kısmı ve tavanında hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen, yaralanan ya da mahsur kalan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, yangın çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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