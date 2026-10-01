Sarıyer'de cip ile İETT otobüsü çarpıştı, kaza anı kamerada, 3 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de karşı şeride geçen cipin Maslak mevkisinde İETT otobüsüyle çarpışması sonucu cip sürücüsü ile otobüsteki iki yolcu yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaza anının başka bir aracın kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.
Sarıyer'de karşı şeride geçen cip ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Levent yönenden gelen Murat A'nın kullandığı 34 UM 6501 plakalı cip, Maslak mevkisinde karşı şeride geçerek Beşiktaş yönünde seyreden Abdullah G. idaresindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.
Kazada cipin sürücüsü ile otobüste bulunan yolculardan Rukkıye B. ve Metin C. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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