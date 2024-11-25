Sarıyer'de Denizde Kaybolan İki Kişi İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Sarıyer'de Denizde Kaybolan İki Kişi İçin Arama Devam Ediyor

Sarıyer'de, denize düşen bir kadın ile arkadaşını arama çalışmaları dalgıçlarla sürüyor.

25.11.2024 11:47
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Sarıyer'de, denize düşen bir kadın ile peşinden atlayan arkadaşını arama çalışmaları dalgıçlar eşliğinde ikinci gününde de devam ediyor.

Aşiyan'da denizde kaybolan 2 kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Dalgıç ekipleri, sabah saatlerinde denizde arama çalışmaları yaptı.

Olay

Sarıyer Aşiyan'da, 23 Kasım Cumartesi yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düşmüş, onu kurtarmak için yanındaki arkadaşı da denize atlamıştı.

İki kişi bir süre sonra gözden kaybolurken, olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı dalgıçlar sevk edilmişti.

Kadının düştüğü, arkadaşının da onu kurtarmak için denize atladığı anlar bir teknenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Denizde Kaybolan İki Kişi İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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