Sarıyer'de Feci Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Sarıyer'de Feci Kaza: 1 Yaralı

Sarıyer\'de Feci Kaza: 1 Yaralı
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Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 3 araca çarparak yaralandı. Kaza anı görüntülendi.

Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU/ İSTANBUL – SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçti. Otomobilin 3 araca çarptığı kazada sürücü İslam A. (31) yaralandı. Kaza anına ait araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş yönünde ilerleyen İslam A. yönetimindeki 34 HY 1032 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, Sarıyer yönünde ilerleyen Cem O. (57) idaresindeki 34 PUR 576, Nizam Arda G. (29) yönetimindeki 34 CAY 813 ve Ali A.'nın (43) kullandığı 34 DND 43 plakalı otomobillere çarptı.

YARALANDI

Kazada kolunda çizikler oluşan ve bileği kırılan İslam A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İslam A.'nın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücülerden İslam A. ile Ali A.'nın birer suç kaydının bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anına ilişkin araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İslam A.'nın kullandığı otomobil karşı şeride geçtiği ve gelen otomobillere çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Feci Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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