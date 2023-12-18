 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünün kalorifer kısmından çıkan yangın, şoförün dikkati sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden söndürüldü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer\'de İETT otobüsünde yangın çıktı
18.12.2023 - 20:59,
Abone Ol
SARIYER'de seyir halindeki İETT otobüsünün kalorifer kısmından yangın çıktı. Alevleri gören şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17.00 sıralarında Kireçburnu Mahallesi, Araba Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 2568 plakalı İETT otobüsünün seyir halindeyken bir anda kalorifer kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören şoför, otobüsü hemen kenara çekti ve kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada şoför yangın tüpü ile müdahale ederken çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Şoförün dikkati sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı yangın vatandaşlar ve şoför tarafından   söndürüldü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, alev alan İETT otobüsünün yol kenarına yanaştığı ve yolcuların panikle dışarı çıktığı görülüyor. Ayrıca otobüsün iç kısmında yükselen alevlere vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği de görülüyor. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ise, İETT otobüsünün içinde alevlerin yükseldiği görülüyor. Yangını görerek yardıma koşanlardan biri olan Kireçburnu Mahallesi Muhtarı Çağlar Coşkun, "Otobüsün şoförünün uyanıklığı sayesinde büyük bir facia atlatıldı. Şoför arkadaşımız dumanı görür görmez hemen otobüsü sağa çekiyor ve yolcuları indiriyor. Sonra araçta bulunan yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale ediyor. Arkasından biz vatandaşlar olarak müdahale ettik ve yangın büyümeden söndürdük. Kalorifer sisteminden kaynaklı bir arızadan alev aldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kireçburnu, İETT, Güvenlik Kamerası, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika


21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38
Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19
Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu

Son Dakika
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38 Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20 Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19 Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu
18:14 8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 21:37:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement