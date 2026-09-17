Sarıyer'de İETT otobüsünün motoru tutuştu, yangın şoförün müdahalesiyle söndürüldü

Sarıyer'de, motorundan alevler yükselen İETT otobüsündeki yangın sürücünün müdahalesiyle söndürüldü.

Maden Mahallesi'nde seyreden Hacıosman Metro ile Rumelifeneri arasında sefer yapan "150" hat numaralı İETT otobüsünün motoru henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden otobüsün şoförü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otobüste soğutma çalışması yaptı.