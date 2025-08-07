Sarıyer\'de Kaza: Araç Takla Attı, Sürücü Yaralı

SARIYER'DE yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje vurduktan sonra takla atarak ters döndü.Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Poligon Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Miraç B.'nin kullandığı 34 JBU 22 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje vurdu. Ardından takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Sürücü ters dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Miraç B.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

'BURADA ÇOK KAZA OLUYOR'

Kaza nedeniyle Sarıyer caddesinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.Kazayı gören Mehmet Demirkılıç, "Araç aynı istikamette aşağı doğru geliyordu, toparlayamadı, buranın yolu da meyilli, burada çok kaza oluyor. Elektrik direkleri bile yok burada. Normal seyir akışında geliyordu. Öndeki araçlar kurtardı. Öndeki araçlar gitti. Sadece bu araçlar kaldı. Virajını döndü. Toparlayamadı, kızaklı kaydı, yalpaladı araba, yalpalayınca da toparlayamadı, kaldırıma vurdu, yan yattı araba" şeklinde konuştu.Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.