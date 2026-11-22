Sarıyer'de motoru alev alan otomobil itfaiyece söndürüldü, araçta hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer İstinye'de bir marketin otoparkında sürücüsünün çalıştırdığı sırada otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Çevredeki sürücülerin yangın tüpüyle müdahale ettiği alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü, otomobil hasar gördü.
Sarıyer'de, sürücüsünün çalıştırdığı sırada motor kısmında yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
İstinye Mahallesi'nde bir markette alışveriş yapan Nimet Y. otoparkta bulunan 34 YA 0004 plakalı otomobiline binerek çalıştırdı. Bu sırada otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.
Nimet Y. araçtan inerek uzaklaşırken, çevredeki sürücüler yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.
Alevlerin büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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