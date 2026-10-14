Sarıyer\'de sağanak sonrası yollar göle döndü, mahsur kalanlar halatla karşıya geçti

SARIYER'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Su birikintileri nedeniyle mahsur kalan kişiler, yolun karşısına halata tutunarak geçti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da etkisini artıran sağanak, Sarıyer'de de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalan kişiler, karşıya geçebilmek için halat kullandı. Halata tutunarak ilerleyen kişiler, güçlükle yolun karşısına geçti. O anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.