Sarıyer\'de sağanak stüdyoyu su bastı, Murat Boz yüzlerce çalışanla mahsur kaldı

SARIYER'de etkili olan sağanak nedeniyle bir stüdyo ve çevresini su bastı. Şarkıcı Murat Boz, yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını belirterek sanal medya hesabından paylaştığı görüntülerle yetkililere yardım çağrısında bulundu.

İstanbul'da gün boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Maslak- Ayazağa'da bulunan bir stüdyonun çevresi de sular altında kaldı. Stüdyoları su basarken bölgede elektrikler kesildi. Çekim için bölgede bulunan şarkıcı Murat Boz, yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını duyurdu. Sanal medya hesabından yaşananları gösteren bir video paylaşan Boz, "Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.