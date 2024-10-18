Şarkışla\'da Öğrenciler Sabaha Namazında Buluştu

Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sabah namazında Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde bir araya geldi.

Namazın ardından öğrencilere okulda çorba ve simit ikram edildi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve İlçe Müftüsü Serkan Yalçın ve veliler de katıldı.