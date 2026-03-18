Şarköy\'de Heyelan Sonrası Yol Yeniden Açıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 1,5 ay önce trafiğe kapatılan Gaziköy-Uçmakdere yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yolun 530 metrelik bölümünde yaklaşık 11 bin metreküp hafriyat çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kentte 45 gün önce Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen heyelan sonrası ulaşımda aksamalar yaşanmış, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi güzergahın trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.
