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Sarp Sınır Kapısı'nda 2023 yılında 341 kaçakçılık olayı engellendi - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'nda 2023 yılında 341 kaçakçılık olayı engellendi

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda geçen yıl 6 milyon 161 bin 289 yolcu geçiş yaparken, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 341 kaçakçılık girişimi engellendi. Bu operasyonlarda 1 milyar 79 milyon 396 lira değerinde ürün ele geçirildi. Ayrıca, Sarp Sınır Kapısı'nda yakalama kararı bulunan 1564 kişi yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alındı ve 11 göçmen kaçakçılığı girişimi de önlendi.

Sarp Sınır Kapısı\'nda 2023 yılında 341 kaçakçılık olayı engellendi
22.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:25
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Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 2023 yılında 341 kaçakçılık olayı engellendi.

AA muhabirinin, Sarp Mülki İdare Amirliğinden aldığı verilere göre, sınır kapısından, geçen yıl 6 milyon 161 bin 289 yolcu geçiş yaptı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 341 kaçakçılık girişiminin engellendiği Sarp'ta, 1 milyar 79 milyon 396 lira değerinde ürün ele geçirildi.

Ayrıca Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) haklarında yakalama kararı bulunan 1564 kişi, yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alındı.

Sarp Sınır Kapısı'nda, 11 göçmen kaçakçılığı girişiminin de önlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı'nda 2023 yılında 341 kaçakçılık olayı engellendi - Son Dakika
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