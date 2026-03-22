Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu

22.03.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nda Sarp Sınır Kapısı'nda TIR'lar uzun kuyruklar oluşturdu, yolcu geçişleri rekor seviyede.

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Ramazan Bayramı'nda yoğunluk yaşandı. Uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türkiye tarafında Karadeniz Sahil Yolu boyunca uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin Kafkaslar'nın yanı sıra Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'ndan 2025 yılı içerisinde 5 milyon 42 bin 675 kişi geçiş yaptı. Sarp Mülki İdare Amirliği'nin istatistiklere göre, pandemi döneminde düşen geçiş sayıları sonraki yıllarda hızla yükselirken, 2023 yılında rekor seviyeye ulaştı. 2020 yılında sınır kapısından toplam 1 milyon 330 bin 806 yolcu giriş-çıkış yaparken, pandemi etkisinin hissedildiği 2021 yılında bu sayı 958 bin 338'e geriledi. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte 2022 yılında geçiş sayısı 5 milyon 60 bin 994'e yükseldi. 2023 yılında ise 6 milyon 261 bin 289 yolcu ile son yılların en yüksek rakamına ulaşıldı. Yoğunluğun sürdüğü 2024 yılında 5 milyon 555 bin 125, 2025 yılında ise toplam 5 milyon 42 bin 675 yolcu sınır kapısından geçiş yaptı.

SAHİL YOLUNDA TIR YOĞUNLUĞU

Türkiye'nin en yoğun kara hudut kapıları arasında yer alıp, özellikle yaz ayları, bayram dönemleri ve turizm sezonunda yolcu trafiğinin önemli ölçüde arttığı sınır kapısında, Ramazan Bayramı'nda da yoğunluk yaşandı. Uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türkiye tarafında Karadeniz Sahil Yolu boyunca uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk, aralıklarla 29 kilometre uzaklıktaki Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzadı. TIR'ların Karadeniz'e paralel uzanan sahil yolunun çift yönünde de parklanma yaptığı gözlendi. Geçen yıl yaklaşık 800 bin aracın geçiş yaptığı sınır kapısında oluşan yoğunluk, dronla görüntülendi.

'BAYRAMDA YOLLARDAYIZ'

Bayramı yolda geçiren TIR şoförü Aslan Dümen, Sarp Sınır Kapısı'nda genellikle araç yoğunluğunun yaşandığını ifade ederek, "Yaklaşık 2 yıldır İstanbul-Azerbaycan yolundayım. Bu kapılarda genellikle yoğunluk oluyor. Bir de son zamanlarda İran'daki olaylardan dolayı Türkmenistan ve Kazakistan araçları Rusya üzerinden gittiği için bizim Sarp Sınır Kapısı'nı kullanıyorlar. Biz de genellikle bayramlarda yoldayız. Ailemizden ve sevdiklerimizden uzak bayram geçirmeye de çok alıştık. Hopa'da özelikle trafik oluyor. Park sıkıntısı olunca yığılma oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

Sarp Sınır Kapısı, Ramazan Bayramı, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:55
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:14:24.
SON DAKİKA: Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.