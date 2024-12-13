Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i ziyaret etti.
Yanık, beraberindekilerle yaptığı ziyarette, bölgedeki altyapı çalışmaları, su ve kanalizasyon hizmetlerine yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Özdemir, ziyaretlerinden dolayı Yanık ve heyetine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › SASKİ Genel Müdürü'nden Alaçam Ziyareti - Son Dakika
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