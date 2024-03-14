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Sason'da akarsular eriyen karla coştu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde karların erimesiyle dere yatakları ve akarsular coştu.

Sason ilçesinde nisan-mayıs aylarının sonuna kadar zirvelerinde kar barındıran 2973 rakımlı Mereto, 2706 rakımlı Zoveser, 1947 rakımlı Helkıs, 1473 rakımlı Golan ve Sintör dağlarındaki karlar erimeye başladı.

Karların erimesiyle ilçenin dört bir yanında doğal şelaleler oluşurken akarsu yatakları coşkulu bir şekilde akmaya başladı. İlçedeki Sevek doğal mesire alanındaki 600 ile 900 yıllık çınar ağaçları ve Sevek çeşmesi eriyen karlarla coştu.

İlçedeki doğal güzellikleri fotoğraflamak isteyen doğaseverler cep telefonları ile manzaraları çekti. Doğaseverlerden Sabahattin Atalay, ilçenin olağanüstü bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Sason'un her mevsim ayrı bir güzelliğinin olduğunu belirten Atalay, "İlçe merkezindeki Sevek bölgesine mesire alanına geldik. Bu sene kışın hafif geçti ve buralar fazla kar yağışı alamadı. Yağan karlarda erimeye başladı. Erimeyle birlikte çok güzel manzaralar oluştu. Burada ayrı bir güzellik var. Buralar yazın ayrı bir güzellikte, ilkbaharı ayrı bir güzellikte, sonbaharı dökülen yapraklarıyla oluşan renk cümbüşü ile ayrı bir güzellikte ve kışında güzelliğinden bir şey kaybetmedi" Dedi.

Doğaseverlerden Kazım Tiryaki ise Sason'un doğasına aşık olduğunu, karların erimesiyle oluşan manzaraları görmek için ilçeye geldiklerini ifade etti.