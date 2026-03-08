Sason\'da Kar Yağışı 15 Köy Yolunu Kapatı

BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santimi aştı.

Sason ilçesinde dün öğle saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı bazı köylerde kar kalınlığı yer yer 30 santimi aşarken, 15 köy yolu ulaşıma kapandı. 2 bin 973 metre rakımlı Mereto Dağı çevresinde de yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

'MART AYI DERT AYI'

Çalışlar Mahallesi Muhtarı Yahya Yaşar, bölgede kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Mart ayı dert ayı dedikleri aydır. Maalesef kış geri geldi. Her taraf bembeyaz. Yollarımız ulaşıma kapandı. Bu yıl beklenenin üzerinde kar yağışı gerçekleşince çiftçiler için de güzel oldu" dedi.