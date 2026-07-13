Sason'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Sason'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Sason\'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı
13.07.2026 16:55
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Kaymakam Furkan Başar, muhtarlarla kamu hizmetleri ve ihtiyaçlar üzerine toplantı yaptı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Kaymakam Başar, başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar, köylerin ihtiyaçları ile muhtarların talep ve önerileri değerlendirildi.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, vatandaşların taleplerinin hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatlar verildi.

Kaynak: AA

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