Sason\'da Trafik Haftası Etkinlikleri

Sason ilçesinde, trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı; emniyet kemeri ve hız vurgulandı.

Batman'ın Sason ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro ekiplerince hafta kapsamında sürücü ve yayalara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla düzenlenen etkinliklerde, vatandaşlara bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtıldı, denetim noktalarında durdurulan sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmamanın gerekliliği ve aşırı hızın yol açabileceği riskler başta olmak üzere temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Furkan Başar, trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği için hayati bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Açıklamada, hafta boyunca ilçede eğitim ve denetim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
