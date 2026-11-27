Sakarya Valiliğine atanan Batman Valisi Ekrem Canalp, veda ziyaretleri kapsamında Sason ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Vali Canalp, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, ilçe protokolü, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Canalp, vatandaşlarla sohbet ederek onlarla vedalaştı.

Vatandaşlar da Canalp'e ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Sakarya Valiliği görevinde başarılar diledi.