Sason'da vatandaşlar, Sakarya Valiliğine atanan Canalp'a teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Valiliğine atanan Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesindeki veda ziyaretinde vatandaşlarla görüştü. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda vatandaşlar, Canalp'a ilçeye verdiği hizmetler için teşekkür etti ve Sakarya Valiliği görevinde başarı diledi.
Sakarya Valiliğine atanan Batman Valisi Ekrem Canalp, veda ziyaretleri kapsamında Sason ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Vali Canalp, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, ilçe protokolü, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Canalp, vatandaşlarla sohbet ederek onlarla vedalaştı.
Vatandaşlar da Canalp'e ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Sakarya Valiliği görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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