Sason Kaymakamı Murat Mete, Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğu Kursunu ziyaret etti - Son Dakika
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Sason Kaymakamı Murat Mete, Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğu Kursunu ziyaret etti

Sason Kaymakamı Murat Mete, Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğu Kursunu ziyaret etti

Sason Kaymakamı Murat Mete, eşi Pınar Mete ile birlikte ilçede açılan Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğu Kursunu ziyaret etti. Kursun amacı ve ele alınan zeka oyunları hakkında bilgi alan Mete, öğretmenlerle sohbet etti ve kursun öğretmenler arasındaki sosyal birlikteliği güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, öğrencilerin gelişimleri için emek harcayan öğretmenlere teşekkür etti.

21.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:40
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Sason Kaymakamı Murat Mete, Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğunu Kursuna ziyarette bulundu.

Kaymakam Mete, eşi Pınar Mete ile ilçede açılan Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğu Kursunu ziyaret ederek, kursa katılan öğretmenlerle bir araya geldi.

Kursun genel amacı ve ele alınan zeka oyunları hakkında kurs öğretmeni Mehmet Okkalı'dan bilgiler alan Mete, öğretmenlerle sohbet etti.

İlçede bu tarz kursların öğretmenler arasındaki sosyal birlikteliği kuvvetlendirdiğini kaydeden Mete, öğrencilerin gelişimleri için emek harcayan öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sason Kaymakamı Murat Mete, Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğu Kursunu ziyaret etti - Son Dakika
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