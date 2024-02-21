Sason Kaymakamı Murat Mete, Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğu Kursunu ziyaret etti

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Sason Kaymakamı Murat Mete, Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğunu Kursuna ziyarette bulundu.

Kaymakam Mete, eşi Pınar Mete ile ilçede açılan Zeka Oyunları Öğretmen Topluluğu Kursunu ziyaret ederek, kursa katılan öğretmenlerle bir araya geldi.

Kursun genel amacı ve ele alınan zeka oyunları hakkında kurs öğretmeni Mehmet Okkalı'dan bilgiler alan Mete, öğretmenlerle sohbet etti.

İlçede bu tarz kursların öğretmenler arasındaki sosyal birlikteliği kuvvetlendirdiğini kaydeden Mete, öğrencilerin gelişimleri için emek harcayan öğretmenlere teşekkür etti.