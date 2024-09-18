SAÜ'den 12 Bilim İnsanı Dünya Listesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SAÜ'den 12 Bilim İnsanı Dünya Listesinde

Stanford Üniversitesi'nin 2024 raporunda Sakarya Üniversitesi'nden 12 bilim insanı yer aldı.

18.09.2024 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 2024 yılı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde, Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) 12 bilim insanı yer aldı.

SAÜ'den yapılan açıklamada, her yıl Stanford Üniversitesindeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmanın, bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinin belli olduğu, listede SAÜ'den 12 bilim insanının yer aldığı aktarılarak, "Bu prestijli liste, dünya genelinde bilim insanlarını, bilimsel üretkenlikleri ve çalışmalarının kalitesine göre sıralıyor. Listenin oluşturulmasında, nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılıyor. Sakarya Üniversitesinden listeye giren akademisyenler Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Sultan Al-Buriahi, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Faruk Anıl Konuk, Doç. Dr. Mücahit Aydın, Prof. Dr. Dilek Angın, Doç. Dr. Ünal Çavuşoğlu, Doç. Dr. Nuray Guy, Prof. Dr. Davut Avcı, Prof. Dr. Kenan Genel, Doç. Dr. Ömer Tamer, Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler ve Doç. Dr. Mehmet Uysal. Bu isimlerden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Sultan Al-Buriahi, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Faruk Anıl Konuk ve Doç. Dr. Mücahit Aydın yüzde 1'lik dilimde yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

SATSO Doku Kültürü Laboratuvarına ziyaret

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından hayata geçirilen Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi Doku Kültürü Laboratuvarını ziyaret etti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Hendek 2. OSB Başkanı Şükrü Bodur, SATSO yönetim kurulu başkan yardımcıları Cem Gün ve Gökhan Tiryaki de yer aldı.

Vali Karadeniz, Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezinin, kent adına önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Bu merkezi, Sakarya'nın tarım ve süs bitkiciliği alanına vizyoner bir bakış açısı kazandırarak daha ileriye gitmesi anlamında başarılı bir adım olarak değerlendirebiliriz. Doku kültürü tekniği sayesinde yüksek verimli ve hastalıklardan ari bitkilerin üretilmesi, hem tarım sektörümüzün hem de ihracatımızın gücüne güç katacaktır. Bu yenilikçi merkezin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ ise 30 milyon adet üretim kapasitesi bulunan laboratuvarın kurulduğu 2021 yılından bu yana dünyanın en büyük orkide firmalarına ihracat gerçekleştirir pozisyona geldiğini aktararak, Yıllık yaklaşık 500 bin avro değerinde ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye'de de örnek gösterilen kapsamlı bir laboratuvar. Süs bitkiciliği başta olmak üzere hastalıktan ari bitkilerin üretimine olanak tanıyan bu tesis, bölge ekonomisine ve ülke tarımına önemli katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Bilim İnsanı, Sultan Al, Teknoloji, sakarya, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAÜ'den 12 Bilim İnsanı Dünya Listesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:43:41. #1.11#
SON DAKİKA: SAÜ'den 12 Bilim İnsanı Dünya Listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement