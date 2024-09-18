SAÜ'den 12 Bilim İnsanı Dünya Listesinde

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Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 2024 yılı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde, Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) 12 bilim insanı yer aldı.

SAÜ'den yapılan açıklamada, her yıl Stanford Üniversitesindeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmanın, bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinin belli olduğu, listede SAÜ'den 12 bilim insanının yer aldığı aktarılarak, "Bu prestijli liste, dünya genelinde bilim insanlarını, bilimsel üretkenlikleri ve çalışmalarının kalitesine göre sıralıyor. Listenin oluşturulmasında, nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılıyor. Sakarya Üniversitesinden listeye giren akademisyenler Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Sultan Al-Buriahi, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Faruk Anıl Konuk, Doç. Dr. Mücahit Aydın, Prof. Dr. Dilek Angın, Doç. Dr. Ünal Çavuşoğlu, Doç. Dr. Nuray Guy, Prof. Dr. Davut Avcı, Prof. Dr. Kenan Genel, Doç. Dr. Ömer Tamer, Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler ve Doç. Dr. Mehmet Uysal. Bu isimlerden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Sultan Al-Buriahi, Prof. Dr. Mahmut Özacar, Prof. Dr. Faruk Anıl Konuk ve Doç. Dr. Mücahit Aydın yüzde 1'lik dilimde yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

SATSO Doku Kültürü Laboratuvarına ziyaret

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından hayata geçirilen Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi Doku Kültürü Laboratuvarını ziyaret etti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Hendek 2. OSB Başkanı Şükrü Bodur, SATSO yönetim kurulu başkan yardımcıları Cem Gün ve Gökhan Tiryaki de yer aldı.

Vali Karadeniz, Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezinin, kent adına önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Bu merkezi, Sakarya'nın tarım ve süs bitkiciliği alanına vizyoner bir bakış açısı kazandırarak daha ileriye gitmesi anlamında başarılı bir adım olarak değerlendirebiliriz. Doku kültürü tekniği sayesinde yüksek verimli ve hastalıklardan ari bitkilerin üretilmesi, hem tarım sektörümüzün hem de ihracatımızın gücüne güç katacaktır. Bu yenilikçi merkezin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ ise 30 milyon adet üretim kapasitesi bulunan laboratuvarın kurulduğu 2021 yılından bu yana dünyanın en büyük orkide firmalarına ihracat gerçekleştirir pozisyona geldiğini aktararak, Yıllık yaklaşık 500 bin avro değerinde ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye'de de örnek gösterilen kapsamlı bir laboratuvar. Süs bitkiciliği başta olmak üzere hastalıktan ari bitkilerin üretimine olanak tanıyan bu tesis, bölge ekonomisine ve ülke tarımına önemli katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.