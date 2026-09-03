Saudel Tayfunu Fujian Eyaleti'nde karaya ulaştı, rüzgar hızı 23 metreyi buldu - Son Dakika
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Saudel Tayfunu Fujian Eyaleti'nde karaya ulaştı, rüzgar hızı 23 metreyi buldu

Saudel Tayfunu Fujian Eyaleti\'nde karaya ulaştı, rüzgar hızı 23 metreyi buldu
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Bu yılın 18. tayfunu Saudel, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Zhangpu ilçesinde karaya çıktı. Tayfunun merkezine yakın bölgelerde maksimum rüzgar hızı saniyede 23 metreye ulaştı; daha önce Zhejiang'da iki kez karaya çıkan tayfun, Fujian'da üçüncü kez etkili oldu.

FUZHOU, 3 Eylül (Xinhua) -- Bu yılın 18. tayfunu olan Saudel, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde üçüncü kez karaya çıktı.

Eyalet meteoroloji gözlemevine göre, merkezine yakın bölgelerde maksimum rüzgar hızı saniyede 23 metreye ulaşan tayfun, perşembe günü yerel saatle 06.30 sularında Fujian eyaletinin Zhangzhou kentine bağlı Zhangpu ilçesinde karaya ulaştı.

Saudel Tayfunu, 28 Ağustos'ta Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde iki kez karaya çıkmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Saudel Tayfunu Fujian Eyaleti'nde karaya ulaştı, rüzgar hızı 23 metreyi buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saudel Tayfunu Fujian Eyaleti'nde karaya ulaştı, rüzgar hızı 23 metreyi buldu - Son Dakika
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