Saudel Tayfunu Fujian Eyaleti\'nde karaya ulaştı, rüzgar hızı 23 metreyi buldu

FUZHOU, 3 Eylül (Xinhua) -- Bu yılın 18. tayfunu olan Saudel, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde üçüncü kez karaya çıktı.

Eyalet meteoroloji gözlemevine göre, merkezine yakın bölgelerde maksimum rüzgar hızı saniyede 23 metreye ulaşan tayfun, perşembe günü yerel saatle 06.30 sularında Fujian eyaletinin Zhangzhou kentine bağlı Zhangpu ilçesinde karaya ulaştı.

Saudel Tayfunu, 28 Ağustos'ta Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde iki kez karaya çıkmıştı.