Savaştepe\'deki Yangın: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dün tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, ardından ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin yakalanan çiftlik sahibi N.A. ile 2 çiftlik çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almıştı.