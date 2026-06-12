Savcı Kılıçarslan'a 11 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savcı Kılıçarslan'a 11 yıl 8 ay hapis

12.06.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, mahkemece kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüsle 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, istinaf hakimini silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'a "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kılıçarslan, "işyeri dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından ise toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, bu suçlar bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Savcı Kılıçarslan'ın hükmen tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'ı, odasında bulundukları sırada silahla ateş ederek kasık bölgesinden yaralamıştı. Savcının ikinci el ateş etmesi ise, o sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellenmişti.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli savcı hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verdi. Kılıçarslan, 24 saatlik gözaltı süresinin ardından tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal, silahla ve zincirleme şekilde tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Karar duruşması ise bugün görüldü.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme Heyeti, savcı Kılıçarslan'a "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kılıçarslan, "işyeri dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarından ise toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, bu suçlar bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Savcı Kılıçarslan'ın hükmen tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kaynak: ANKA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı Kılıçarslan'a 11 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Antalya’da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı
Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı
Alanya’da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu Alanya'da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

16:40
Arda Güler’e Mourinho müjdesi
Arda Güler'e Mourinho müjdesi
16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
Süreç yine başa sardı Trump’ın sözlerine İran’dan yalanlama
Süreç yine başa sardı! Trump'ın sözlerine İran'dan yalanlama
16:04
Aziz Yıldırım’ın 8 yıllık hayali gerçek oluyor Ünlü isim göreve geliyor
Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık hayali gerçek oluyor! Ünlü isim göreve geliyor
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 16:46:53. #7.12#
SON DAKİKA: Savcı Kılıçarslan'a 11 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.