Savcı Uçuk, HSK İkinci Dairesi kararıyla 3 ay geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, HSK İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı iken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanan Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı aldı.

HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya, 18 Eylül'de olağanüstü toplantıda görüşüldü.

Yapılan değerlendirmede, Uçuk'un görevine devam etmesinin hem yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine hem de yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirildi.

Bu nedenle HSK İkinci Dairesi, Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.