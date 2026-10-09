Savcılık itirazı sonuç verdi, FETÖ davasında beraat eden Nakıboğlu yeniden tutuklandı

GAZİANTEP'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik görülen davada yargılanan ve son duruşmada beraat eden bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi Taner Nakıboğlu yeniden tutuklandı.

Gaziantep 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik görülen davada yargılanan Taner Nakıboğlu hakkında 24 Eylül'de görülen duruşmada verilen beraat ve tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Taner Nakıboğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.