Savcılık itirazı sonuç verdi, FETÖ davasında beraat eden Nakıboğlu yeniden tutuklandı - Son Dakika
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Savcılık itirazı sonuç verdi, FETÖ davasında beraat eden Nakıboğlu yeniden tutuklandı

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Savcılık itirazı sonuç verdi, FETÖ davasında beraat eden Nakıboğlu yeniden tutuklandı
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Gaziantep'te FETÖ davasında yargılanan holdingin eski yönetim kurulu üyesi Taner Nakıboğlu, 24 Eylül'deki beraat ve tahliye kararına savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. İtirazı değerlendiren nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Nakıboğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

GAZİANTEP'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik görülen davada yargılanan ve son duruşmada beraat eden bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi Taner Nakıboğlu yeniden tutuklandı.

Gaziantep 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik görülen davada yargılanan Taner Nakıboğlu hakkında 24 Eylül'de görülen duruşmada verilen beraat ve tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Taner Nakıboğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

Kaynak: DHA
Taner NakıboğluGaziantepTutuklama3. SayfaGüncelEylülSon Dakika

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