Şavşat'ta Dereye Düşen Kamyonetin Sürücüsü Bulundu - Son Dakika
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Şavşat'ta Dereye Düşen Kamyonetin Sürücüsü Bulundu

Şavşat\'ta Dereye Düşen Kamyonetin Sürücüsü Bulundu
28.06.2026 19:40
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Mecit Kaya'nın cansız bedeni 14 gün sonra bulundu, babası Selahattin Kaya için arama çalışmaları sürüyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonetten akıntıya kapılarak kaybolan Mecit Kaya'nın (45) 14 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olay sırasında araçta bulunan baba Selahattin Kaya'nın (65) bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, 14 Haziran'da Artvin-Şavşat kara yolunda meydana geldi. Artvin'den Ardahan'a babası Selahattin Kaya ile arı sevkiyatı yapan Mecit Kaya, teslimatı yaptıktan sonra 08 DC603 plakalı kamyonetle dönüş için yola çıktı. Bir süre sonra baba-oğula telefonla ulaşamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada Mecit Kaya'nın kullandığı kamyonetin yoldan çıkıp Şavşat Deresi'ne düştüğü belirlendi. Bölgeye AFAD, Hopa'dan deniz polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile kamyonet dereden çıkartılırken, baba ile oğluna ulaşılamadı.

22 KİLOMETRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Derede akıntıyla kapılıp sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde dalgıç ekipleri, aracın dereye düştüğü noktadan yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj Gölü içerisinde Mecit Kaya'nın cansız bedene ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Kaya, otopsi için morga kaldırıldı.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Mecit Kaya'nın kayınbiraderi Sedat Mısır, "Çok üzücü bir olay gerçekten. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Birisi kayınbabam biri de kayınbiraderim oluyor. Allah devletimizden, çalışanlardan razı olsun. Birine ulaştık, diğerini de ulaşacağız inşallah. Bekliyoruz" dedi.

'GÜNLERDİR BURADA BEKLİYORUZ'

Mecit Kaya'nın amcası Hasan Kaya da üzgün olduğunu belirterek, "Günlerdir buradayım. Bulunduğunda da buradaydım. Diyecek bir şeyim yok. Sudan çıkarttıklarında gördüğüm kişi yeğenim Mecit Kaya'ydı" diye konuştu.

Kaya'nın kız kardeşi Şehrinaz Kaya olduk kardeşimin 2 kızı olduğu ve çok üzgün olduklarını belirtti.

Akıntıya kapılarak kaybolduğu değerlendirilen baba Selahattin Kaya için arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Selahattin Kaya, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Şavşat, Artvin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şavşat'ta Dereye Düşen Kamyonetin Sürücüsü Bulundu - Son Dakika

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