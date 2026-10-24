Savunma Bakanı Güler, Eskişehir'de Alp Havacılık'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eskişehir'de Alp Havacılık'ı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Alp Havacılık'ı da ziyaret ederek devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Yaşar Güler'e, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da eşlik etti."