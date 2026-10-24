Savunma Bakanı Güler, Eskişehir'de Alp Havacılık'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı

Savunma Bakanı Güler, Eskişehir'de Alp Havacılık'ın çalışmaları hakkında bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Alp Havacılık'ı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güler'e ziyaret sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan eşlik etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eskişehir'de Alp Havacılık'ı ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehir'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Alp Havacılık'ı da ziyaret ederek devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Yaşar Güler'e, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da eşlik etti."
Kaynak: AA
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