Savunma Sanayii Başkanı Görgün\'den Dünya Mühendisler Günü Kutlaması

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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, tüm mühendislerin '5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü tebrik etti.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz mühendislerin eğitim hayatında büyük emekleri olan tüm hocalarımız başta olmak üzere, ülkemizi mühendislik alanında kalkındıran ve tam bağımsız savunma sanayii yolunda üstün gayretleri bulunan Milli Teknoloji Hamlesi'nin kıymetli neferleri; tüm mühendis meslektaşlarımın 'Dünya Mühendisler Günü'nü kutluyorum. Hep birlikte, omuz omuza aziz milletimizin geleceği ve ülkemizin tam bağımsız savunma sanayii yolculuğu için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.