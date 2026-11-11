SBU, Ust-Luga Limanı ve Buyan-M Naro-Fominsk gemisinin hedef alındığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SBU, Ust-Luga Limanı ve Buyan-M Naro-Fominsk gemisinin hedef alındığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

SBU, Leningrad bölgesindeki Ust-Luga Limanı'ndaki petrol rafinerisi ve ulaştırma altyapısı ile Buyan-M sınıfı Naro-Fominsk füze gemisinin hedef alındığını bildirdi. SBU'ya göre gece düzenlenen İHA saldırısında limandaki petrol tankerleri isabet aldı ve büyük çaplı yangın sürüyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Ust-Luga Limanı ve Rusya'ya ait Buyan-M sınıfı küçük füze gemisinin hedef alındığını bildirdi.

SBU'ya ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerince Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürülen hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Ust-Luga Limanı'ndaki petrol rafinerisi ve limandaki ulaştırma altyapısının "önemli tesislerinin" hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırının gece saatlerinde yapıldığı ifade edildi.

Ukrayna'nın fırlattığı insansız hava araçlarının (İHA) limandaki petrol tankerlerine isabet ettiği belirtilen açıklamada, "Ust-Luga petrol terminalinde, petrol ürünlerinin bulunduğu çok sayıda tank hasar gördü ve burada büyük çaplı bir yangın sürüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, proje 21631 "Buyan-M" sınıfı "Naro-Fominsk" tipi küçük füze gemisine de saldırı düzenlendiği bildirildi.

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'ların Ust-Luga Limanı'na saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA
Savaş ve ÇatışmaPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Görüntü gece yarısı kaydedildi Herkes bu kangaldan yavru istiyor Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Müzik tartışmasında kan aktı 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü Müzik tartışmasında kan aktı! 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü
20:47
Real Madrid’den Arda Güler için çılgın plan 800 milyon euroluk hamle
Real Madrid'den Arda Güler için çılgın plan! 800 milyon euroluk hamle
20:15
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 21:59:23. #7.13#
SON DAKİKA: SBU, Ust-Luga Limanı ve Buyan-M Naro-Fominsk gemisinin hedef alındığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android