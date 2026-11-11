SBU, Ust-Luga Limanı ve Buyan-M Naro-Fominsk gemisinin hedef alındığını bildirdi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Ust-Luga Limanı ve Rusya'ya ait Buyan-M sınıfı küçük füze gemisinin hedef alındığını bildirdi.

SBU'ya ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerince Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürülen hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Ust-Luga Limanı'ndaki petrol rafinerisi ve limandaki ulaştırma altyapısının "önemli tesislerinin" hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırının gece saatlerinde yapıldığı ifade edildi.

Ukrayna'nın fırlattığı insansız hava araçlarının (İHA) limandaki petrol tankerlerine isabet ettiği belirtilen açıklamada, "Ust-Luga petrol terminalinde, petrol ürünlerinin bulunduğu çok sayıda tank hasar gördü ve burada büyük çaplı bir yangın sürüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, proje 21631 "Buyan-M" sınıfı "Naro-Fominsk" tipi küçük füze gemisine de saldırı düzenlendiği bildirildi.

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'ların Ust-Luga Limanı'na saldırı düzenlediğini belirtmişti.