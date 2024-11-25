Scholz Yeniden Başbakan Adayı - Son Dakika
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Scholz Yeniden Başbakan Adayı

SPD, Başbakan Scholz'u 23 Şubat'taki erken seçimlerde başbakan adayı olarak gösterdi.

25.11.2024 18:20
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Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Yönetim Kurulu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u 23 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlerde yeniden başbakan adayı olarak gösterdi.

SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, SPD Yönetim Kurulu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında Başbakan Scholz'u oy birliğiyle genel seçim için başbakan adayı olarak belirlediklerini söyledi.

Esken, Almanya, Avrupa ve dünyanın mevcut durumunu göz önüne aldıklarında Scholz'un doğru bir aday olduğunu ifade etti.

Partinin diğer Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de kurulun önemli bir karar aldığını belirterek SPD'nin bundan sonra seçim kampanyasına başlayacağını anlattı.

Klingbeil, seçim kampanyasında üzerinde duracakları konuların da belli olduğunu aktararak ülkede istihdamın korunması için mücadele edeceklerini kaydetti.

Basın toplantısına katılan Scholz da kendisini yeniden başbakan adayı gösteren yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Biz birlikte mücadele edeceğiz. Ülkemizde ilerleme sağlamak için çabalayacağız." dedi.

Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerini kaydeden Scholz, Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmemesine ilişkin kararını da savundu.

Scholz'un adaylığı 11 Ocak'ta düzenlenecek Genel Kurul'da delegeler tarafından da onaylanacak.

Olaf Scholz kimdir?

Başbakan Scholz, 1998'de Federal Meclis Milletvekili seçilmişti.

2001-2019'da parti içinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Scholz, 2002-2004'te SPD genel sekreterliği, 2009-2019'da genel başkan yardımcılığı ve 2018'de 2 ay geçici genel başkanlık görevini üstlenmişti.

Scholz, 2007-2009'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 2011-2018'de Hamburg Eyaleti Başbakanı ve 2018-2021 yıllarında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

2021'de yapılan genel seçimlerde SPD'nin başbakan adayı olan Scholz, SPD'nin seçimlerden birinci çıkmasının ardından SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında kurulan koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini üstlenmişti.

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortaklarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almış ve hükümet dağılmıştı. SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları dün erken genel seçimin 23 Şubat'ta yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

SPD'nin bir bölümün yüksek popülariteye sahip olan Savunma Bakanı Boris Pistoruis'un başbakan adayı olmasını istemişti. Ancak Pistorius yayınladığı video mesajında, SPD'nin başbakan adayı olmayacağını, aday olarak Başbakan Scholz'u desteklediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz Yeniden Başbakan Adayı - Son Dakika

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