ABD'de İsrail'e desteğiyle bilinen Demokrat Senatör Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli şirketlere gelişmiş yapay zeka çiplerinin ihracatına izin vererek ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

Senato'da konuşan Schumer, ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesinden sonra ABD yönetiminin altı ay içinde Çinli şirketlere yaklaşık 900 bin gelişmiş yapay zeka çipinin ihracatını onayladığını gösteren bilgilere atıfta bulundu.

Schumer, Ticaret Bakanlığının "daha önce eski Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ı hedef almış Çinli istihbarat görevlisiyle" bağlantılı bir şirkete on binlerce Nvidia çipinin satışına izin verdiğini iddia etti.

Trump ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in söz konusu kişinin "bir casus olduğunu önceden bildiğini" öne süren Schumer, "Trump ve Lutnick, kendileri ve milyarder dostları için çabuk para kazanmak uğruna Amerika'nın ulusal güvenliğini sattılar." dedi.

Schumer, yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik denetimi sıkılaştırmak amacıyla Kongre üyelerine üç farklı yasa tasarısını kabul etme çağrısında bulundu.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi Başkanı Andrew Garbarino ve Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar, "ABD'nin Çin yapay zeka teknolojisine olan bağımlılığını azaltmak" ve yerli alternatifleri güçlendirmek amacıyla 12 politika önerisini içeren bir araştırma raporu yayımladı.

Raporda, federal hükümetin, devlet sistemlerinde ve federal sözleşmeli işlerde Çin tarafından geliştirilen yapay zeka modellerinin kullanımını yasaklaması, bu modelleri kritik altyapıdaki hassas işlevlerden kaldırması ve federal siber güvenlik hibelerinin bu modellerin satın alınması için kullanılmasını engellemesi tavsiye edildi.

Çin menşeli yapay zeka modellerinin ABD ekonomisinde yaygınlaştığı ve bunların kullanım boyutunun tam olarak tespit edilemediği aktarılan raporda, ABD'nin Çinli geliştiricilerin sunduğu fiyat ve performansa denk, yeterince rekabetçi yerli alternatiflere sahip olmadığı belirtildi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi, Ticaret Bakanlığının Aralık 2025 ile Mayıs 2026 arasında 879 bin adet gelişmiş Nvidia ve AMD çipinin ihracatını onayladığını açıklamıştı.

Paylaşılan verilerde, bu sevkiyatlar arasında Alibaba için 75 bin, Tencent için 150 bin, Baidu için 43 bin ve BYD için 4 bin çip sevkiyatının bulunduğu bilgisi yer almıştı.