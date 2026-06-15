SDÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) mezun olan 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.
SDÜ doğu yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, öğrencilerin kortej geçişinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törende, mezuniyet andını okuyan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak, müzik eşliğinde eğlendi.
Programa, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve akademisyenler de katıldı.
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