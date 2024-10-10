SEAH'a 4 Yeni Diyaliz Cihazı Bağışı

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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Nefroloji Servisi Diyaliz Ünitesi'ne hayırsever iş insanları tarafından 4 hemodiyaliz cihazı bağışı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, SEAH Başhekimliği binasında düzenlenen programla hayırseverlere teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı.

Törende, Nefroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hamad Dheir, Doç. Dr. Öğretim Üyesi Mahmud İslam, Doç. Dr. Zafer Ercan, Uzman Dr. Musa Pınar, Dr. Ferit Yavuzyılmaz, Dr. Mine Günaydın ve diyaliz sorumlu hemşiresi Emrah Tepe hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dheir, diyaliz makinelerinin böbrek yetmezliği olan hastalar için hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu makineler sayesinde böbrek hastaları hayatlarını sürdürebiliyor. Ülkemizde yaklaşık 60 bin diyaliz hastası var. Dolayısıyla bu bağışı çok değerli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra bağışçılar Fatma Develioğlu, Faruk Güzeldağ, Ahmet Balaban, Gürkan İsmailoğlu, Orhan Bekir ve Serkan Sabuncu adına düzenlenen plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

Serdivan Belediye Başkanı Çelik, öğrencilerle buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, okul ziyaretleri kapsamında Yazlık İlköğretim Okulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hazırladığı program çerçevesinde Yazlık İlköğretim Okulu'nda idareci ve öğretmenleri ziyaret eden Çelik, öğrencilerle sohbet etti, onlara başarı ve kolaylıklar diledi.

Öğrencilere kırtasiye seti hediye eden Çelik, şunları kaydetti:

"Fırsat buldukça okullarımızı ziyaret ediyoruz. Gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerekse okul idarecilerimizle diyalog halinde okullarımızın sorun ve eksiklerinin giderilmesi noktasında üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Eğitime destek olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim en kıymetli varlığımız. Allah evlatlarımızı korusun, onlara zihin açıklığı versin."

Serdivan'da asfaltlama çalışması sürüyor

Serdivan Belediyesi, ilçenin yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirme hedefiyle başlattığı asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Vatan Mahallesi 4222. Sokak'ta asfalt serimi gerçekleşti.

Bölgedeki çalışmaları inceleyen Başkan Osman Çelik, vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür etti.

Çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ve ilçenin her köşesinin sıcak asfalt ile buluşturulacağını aktaran Çelik, "Bu sayede Serdivan, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltecek ve konforunu artıracak çalışmalarımız sürecek." ifadesini kullandı.