SEAH'a 4 Yeni Diyaliz Cihazı Bağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SEAH'a 4 Yeni Diyaliz Cihazı Bağışı

Hayırseverler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 4 hemodiyaliz cihazı bağışladı.

10.10.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Nefroloji Servisi Diyaliz Ünitesi'ne hayırsever iş insanları tarafından 4 hemodiyaliz cihazı bağışı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, SEAH Başhekimliği binasında düzenlenen programla hayırseverlere teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı.

Törende, Nefroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hamad Dheir, Doç. Dr. Öğretim Üyesi Mahmud İslam, Doç. Dr. Zafer Ercan, Uzman Dr. Musa Pınar, Dr. Ferit Yavuzyılmaz, Dr. Mine Günaydın ve diyaliz sorumlu hemşiresi Emrah Tepe hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dheir, diyaliz makinelerinin böbrek yetmezliği olan hastalar için hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu makineler sayesinde böbrek hastaları hayatlarını sürdürebiliyor. Ülkemizde yaklaşık 60 bin diyaliz hastası var. Dolayısıyla bu bağışı çok değerli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra bağışçılar Fatma Develioğlu, Faruk Güzeldağ, Ahmet Balaban, Gürkan İsmailoğlu, Orhan Bekir ve Serkan Sabuncu adına düzenlenen plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

Serdivan Belediye Başkanı Çelik, öğrencilerle buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, okul ziyaretleri kapsamında Yazlık İlköğretim Okulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hazırladığı program çerçevesinde Yazlık İlköğretim Okulu'nda idareci ve öğretmenleri ziyaret eden Çelik, öğrencilerle sohbet etti, onlara başarı ve kolaylıklar diledi.

Öğrencilere kırtasiye seti hediye eden Çelik, şunları kaydetti:

"Fırsat buldukça okullarımızı ziyaret ediyoruz. Gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerekse okul idarecilerimizle diyalog halinde okullarımızın sorun ve eksiklerinin giderilmesi noktasında üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Eğitime destek olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim en kıymetli varlığımız. Allah evlatlarımızı korusun, onlara zihin açıklığı versin."

Serdivan'da asfaltlama çalışması sürüyor

Serdivan Belediyesi, ilçenin yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirme hedefiyle başlattığı asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Vatan Mahallesi 4222. Sokak'ta asfalt serimi gerçekleşti.

Bölgedeki çalışmaları inceleyen Başkan Osman Çelik, vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür etti.

Çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ve ilçenin her köşesinin sıcak asfalt ile buluşturulacağını aktaran Çelik, "Bu sayede Serdivan, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltecek ve konforunu artıracak çalışmalarımız sürecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yerel Yönetim, Diyaliz, Diyaliz, sakarya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Böbrek, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEAH'a 4 Yeni Diyaliz Cihazı Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Vatandaşa domuz eti mi yedirdiler Gözlerin çevrildiği Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz eti mi yedirdiler? Gözlerin çevrildiği Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu
12:43 26 ilde seçim anketi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
11:20 Fernando Muslera, Uruguay’da kulüp satın aldı Fernando Muslera, Uruguay'da kulüp satın aldı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:51 Süheyl Batum’un sözleri Dursun Özbek’i çıldırttı Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
18:10 Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki “Abi“ tartışması gündem oldu Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu
18:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız“ Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız"
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:45 Erkan Baş’tan Özgür Özel’in “Senin partinin oyu yüzde 1.5“ sözlerine ilk tepki Erkan Baş'tan Özgür Özel'in "Senin partinin oyu yüzde 1.5" sözlerine ilk tepki
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 13:48:44. #1.12#
SON DAKİKA: SEAH'a 4 Yeni Diyaliz Cihazı Bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.