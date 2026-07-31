Sebte'ye Göçmen Akını: 49 Bin Aşan Giriş - Son Dakika
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Sebte'ye Göçmen Akını: 49 Bin Aşan Giriş

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İspanya, Sebte'ye son 24 saatte 49 binden fazla düzensiz göçmen girdiğini açıkladı.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte (Ceuta) şehrine yüzerek veya yürüyerek giren kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, İspanya İçişleri Bakanlığı, Sebte'ye giren düzensiz göçmenlere dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, son 24 saat içerisinde Sebte'ye yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 bini aştığının düşünüldüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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