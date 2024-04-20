Seçim öncesi dikilen aydınlatma direkleri fırtınaya dayanamadı

Şırnak Cizre'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Berat G. idaresindeki bir otomobil ile Halil K. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikinci otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücüler ve bir kişi, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.